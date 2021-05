पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप मारुति-800 कार से आ रहे शिमला, हिमाचल पुलिस ने दर्ज किया केस

नई दिल्ली।

हिमाचल प्रदेश से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। यहां शिमला प्रशासन के दो ई-पास चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसके मुताबिक, पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और बालीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन शिमला आ रहे हैं। बहरहाल, अब ये दोनों ई-पास कोरोना संकट के दौर में हिमाचल प्रदेश सरकार की कार्यशैली और शिमला प्रशासन की मुस्तैदी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं, विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है।

बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश में आने के लिए ई-रजिस्ट्रेशन को जरूरी कर दिया है, मगर अब यह व्यवस्था सरकार और प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े रही है। ऐसे दो ई-पास जारी हुए हैं, जिसके मुताबिक पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन शिमला आ रहे हैं। इन पास की वेलिडिटी सात मई लिखी है।

ई-पास पर दी गई जानकारी के मुताबिक, सात मई तक की वेलिडिटी के साथ डॉनल्ड ट्रंप चंडीगढ़ से शिमला के सुन्नी आ रहे हैं। इस पास को जरूरी सेवाओं के तहत अनुमति दी गई है। गाड़ी पर चंडीगढ़ का नंबर है। मगर गाड़ी के मॉडल का नाम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, जिस गाड़ी कथित तौर पर डॉनल्ड ट्रंप चंडीगढ़ से शिमला के सुन्नी तक का सफर तय करेंगे वह मारुति-800 कार है।

HP Police is in receipt of a complaint regarding fake registration in the name of Mr. Donald Trump and Mr. Amitabh Bachchan in the Covid e-pass platform. Shimla Police is registering a FIR under relevant sections of IPC and IT Act for further legal action.@CMOHimachal