WHO में भारत को मिली बड़ी जिम्मेदारी, डॉ. हर्षवर्धन ने संभाली कार्यकारी बोर्ड की कमान

नई दिल्ली। भारत जिस तरह से कोरोना वायरस ( coronavirus ) संकट से निपट रहा है, उसकी दुनियाभर में सराहना की जा रही है।

यही वजह है कि अब भारत को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ( International institutions ) ने भी अपने उच्च पदों की जिम्मेदारी देनी शुरू कर दी है।

ताजा जानकारी के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ( Union Health Minister Dr Harsh Vardhan ) ने शुक्रवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन ( WHO ) के कार्यकारी (Executive) बोर्ड के चेयमैन के तौर पर पदभार संभाल लिया है।

चूंकि कोरोना संकट के समय ऐतिहासिक तौर पर स्वास्थ्य निकाय की साख गिरी है और इसकी आलोचना भी हो रही है, तो इस समय भारत के पास इसके नेतृत्व शून्यता को भरने का बेहतरीन मौका है।

इससे WHO में भारत का कद भी बढ़ने जा रहा है। डॉ. हर्षवर्धन ( Dr Harsh Vardhan ) जापान के डॉ. हिरोकी नकटानी के उत्तराधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है।

