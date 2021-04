दिल्ली में धूलभरा तूफान, कई जगहों पर हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि भी

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार दोपहर बाद तेज धूल का तूफान आने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। दिल्ली में दोपहर लगभग चार बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए तूफान आया। इसके साथ ही कई जगहों पर ओलावृष्टि होने की भी खबरें हैं। इंडिया मेटिओरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने कहा कि तूफान से पूरे वातावरण में धूल ही धूल हो गई जिसके कारण यहां का तापमान भी कुछ कम हो गया है। विभाग ने अभी ओर तेज तूफान और ओलावृष्टि होने की चेतावनी भी दी है।

यह भी पढ़ें : PNB घोटाले का आरोपी नीरव मोदी जल्द लाया जाएगा भारत, ब्रिटिश सरकार ने दी अनुमति

तूफान के बाद राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की भी खबरें हैं। IMD के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि अभी दिल्ली को कुछ देर और तूफान का सामना करना पड़ सकता है।

यह भी पढ़ें : Corona : पीएम मोदी ने देश में मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के दिशा-निर्देश दिए

दिल्ली के साथ ही राजस्थान में भी सीकर शहर, पाटोदा, कांवट सहित कई अन्य क्षेत्रों में तेज बारिश तथा ओलावृष्टि होने की खबरें हैं। बारिश के बाद क्षेत्र का तापमान कम हो गया है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

India Meteorological Department (IMD) forecasts 'thunderstorm with hail' in Delhi today; visuals from India Gate pic.twitter.com/FGJVPxpZUJ