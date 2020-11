Jammu-Kashmir में हैनले के पास में हिली धरती, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) में 35 दिनों बाद एक बार फिर लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। इस बार भूकंप का केंद्र जम्मू-कश्मीर से 51 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में हैनले रहा। यह घटना सोमवार सुबह 6 बजकर 54 मिनट की है। इस बात की जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) ने दी है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है, लेकिन लोगों में भूकंप को लेकर दहशत व्याप्त है। आज सुबह भूकंप का झटका लगते ही हैनले क्षेत्र के लोग घर से बाहर निकल गए।

Earthquake of magnitude 3.5 on the Richter Scale occurred 51 km northwest of Hanley, Jammu & Kashmir at 06:54am today: National Centre for Seismology (NCS) pic.twitter.com/vfDA3lbqn1