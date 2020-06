Earthquake: भारत में फिर महसूस हुए 4.3 तीव्रता के भूकंप के झटके, लोगों में दहशत

नई दिल्ली।

Earthquake: भारत में देर रात एक बार फिर भूकंप ( Earthquake in India ) के झटके महसूस किए गए हैं। अंडमान निकोबार ( Andaman Nicobar ) में 2 बजकर 17 मिनट पर रिक्टर स्केल पर 4.3 की तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र अंडमान निकोबार के दिग्लीपुर से 110 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में रहा। 4.3 तीव्रता होने की वजह से नींद में भी लोगों को झटके महसूस हुए, जिससे घबराकर लोग घरों से बाहर निकल आएं।

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ( National Center for Seismology ) के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी ( Bay of Bengal ) में मौजूद भारतीय द्वीप अंडमान और निकोबार में दिगलीपुर से 110 किलोमीटर नॉर्थ-वेस्ट में भूकंप आया है। भूकंप का केंद्र सतह से 50 किमी नीचे बताया गया है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बता दें कि भारत में लगातार तीन दिन से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। सोमवार को ही दिल्ली एनसीआर में भूकंप ( Earthquake in Delhi ) के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता 2.3 मापी गई थी। वहीं, मंगलवार को जम्मू कश्मीर ( Jammu Kashmir ) में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 3.9 रही और केंद्र श्रीनगर के पास रहा।

