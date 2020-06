Earthquake: दिल्ली-NCR में बड़े भूकंप का खतरा! हाईकोर्ट ने तैयारियों को लेकर सरकार से मांगा प्लान

नई दिल्ली।

Earthquake Alert: राजधानी दिल्ली ( Delhi NCR ) और आसपास के इलाकों में पिछले दो महीनों से कई बार भूकंप ( Earthquake in Delhi ) के झटके महसूस किए गए हैं। बार-बार आ रहे भूकंप के झटकों से न केवल लोग, बल्कि दिल्ली हाईकोर्ट ( Delhi High Court ) भी चिंतित है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली सरकार और निगम को निर्देश दिए हैं संभावित भूकंप से निपटने की क्या तैयारी है और उस योजना को कैसे लागू किया जाएगा, को लेकर जल्द से जल्द शपथ पत्र दायर करें।

बता दें कि गत 60 दिनों में दिल्ली एनसीआर में 14 बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। सोमवार को ही दिल्ली में 2.1 तीव्रता का भूकंप आया था। वहीं, नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी ( NCS ) के पूर्व हेड एके शुक्ला का कहना है कि इन छोटे-छोटे झटकों से हम सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि राजधानी दिल्ली भूकंप संभावित जमीन पर स्थित हैं। यहां हिमालय बेल्ट से भी इसे काफी खतरा है। इसके चलते यहां 8 तीव्रता वाला भूकंप ( Earthquake Warning in Delhi NCR ) भी आ सकता है।

Delhi High Court directs Delhi Government and all civic agencies to file affidavits on urgent basis explaining their preparedness plan to deal with earthquakes and how it is to be implemented. pic.twitter.com/41UiQiY5tG