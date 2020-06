भूकंप के झटके से कांपी दिल्ली, दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर रहा केंद्र

नई दिल्ली। कोरोना संकट ( coronavirus ) के बीच सोमवार को एक बार फिर राजधानी दिल्ली भूकंप ( Earthquake ) के झटकों से दलही। 8 जून को दिल्ली-एनसीआर ( Delhi-NCR ) में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। दोपहर करीब 1 बजे भूकंप के झटके दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर ( Gurugram Border ) पर महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 2.1 रिक्टर स्कैल ( earthquake magnitude scale ) मापी गई है। इसका केंद्र दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर ( Delhi Gurugram Border ) के 18 किलोमीटर आस-पास बताया जा रहा है।

भूकंप के झटकों से जान-माल का कोई नुकसान नहीं

खास बात यह है कि इस भूकंप के झटकों से किसी भी तरह के जान और माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि कोरोना संकट से जूझ रहे देश में पिछले कुछ दिनों से लगातार भूकंप के झटके महसूस किए गए जा रहे हैं।

मानसून को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया सबसे बड़ा अलर्ट, देश के इन राज्यों में अलगे कुछ घंटों में बारिश बढ़ा सकती है मुश्किल

An earthquake with a magnitude of 2.1 on the Richter Scale hit Gurugram, Haryana today at 1300 hours: National Center for Seismology