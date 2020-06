Monsoon Update: अगले 48 घंटे में देश के कई राज्यों में बारिश के आसार

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ( Weather forecast ) लगातार बदल रहा है। कई इलाकों में मानसून ( Monsoon Update ) ने अपना असर दिखाने लगा है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी मानसून के और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां बेहतर होती जा रही हैं। इसके चलते पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बहुत अधिक बारिश ( Rainfall ) और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।

अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तराखंड ( Rain in uttarakhand ), पूर्वी उत्तर प्रदेश और दक्षिण राजस्थान ( Rain in Rajasthan ) में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।

मौसम विभाग के मुताबिक बिहार और उससे सटे उत्तर प्रदेश के हिस्से में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके साथ ही पश्चिम विक्षोभ भी सक्रिय है। इसकी वजह से पश्चिमी हिमालय के आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है।

05.06.2020 1700 IST Thunderstorm with rain and wind speed 20-40 KMPH would occur over and adjoining areas of Gohana, Gannaur, Palwal, Hodal, Faridabad, Ballabhgarh, Barsana, Deeg, Mathura, Noida, Loharu, Narnaul & Few places of South- East, New Delhi during the next two hours. pic.twitter.com/2Do7uM0w4T