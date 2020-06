सीएम केजरीवाल की अस्पतालों को चेतावनी, बेड की गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली ( Delhi ) में कोरोना वायरस ( coronavirus ) का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( CM Arvind Kejriwal ) ने निजी अस्पतालों ( Private Hospital ) को जमकर लताड़ लगाई है। इतना ही नहीं सीएम केजरीवाल ने निजी अस्पताल को हर हाल में कोरोना का इलाज ( Corona Treatment ) करने की बात कही है। उन्होंने अस्पतालों को ये चेतावनी भी दी है कि बेड की कालाबाजारी ( Blackmailing ) या किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वाले अस्पताल नहीं बचेंगे।

शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ( Press Conferencing ) के जरिये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कई निजी अस्पताल बेड की कालाबाजारी कर रहे हैं। ऐसे अस्पतालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले शिकायत करते थे कि बेड नहीं लेकिन ज्यादा कहने पर 20 से 50 हजार की मांग करते थे। उन्होंने कहा ऐसी ही शिकायतों के समाधान के लिए दिल्ली सरकार ने एप लॉन्च ( App Launch ) किया है। हमने एप में सारी जानकारी डाल दी कि कहां बेड खाली हैं और कहां नहीं।

मौसम को लेकर आई सबसे बड़ी जानकारी, देश के 10 से ज्यादा राज्यों में बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट

#WATCH Some hospitals are denying admission to #COVID19 patients. I am warning those who think they will be able to do black-marketing of beds using the influence of their protectors from other parties, you will not be spared: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal pic.twitter.com/1usHkXJS15