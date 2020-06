वंदे भारत मिशनः Air India ने शुरू की तीसरे चरण की बुकिंग, पहले दो घंटे में 6 करोड़ हिट

नई दिल्ली। कोरोना संकट ( Coronavirus ) के बीच विदेशों में फंसे भारतीयों की घर वापसी के लिए सुरू किए गए वंदे भारत मिशन (Vande Bharat Mission) के तहत एक बार फिर बुकिंग शुरू हो गई है। ये बुकिंग तीसरे चरण के तहत की जा रही है। तीसरे चरण की बुकिंग की शुरुआत एअर इंडिया (Air India) ने अमरीका( America ), कनाडा ( Canada ), ब्रिटेन ( Britain ) और यूरोप ( Europe ) सहित विभिन्न देशों के लिए करीब 300 विमानों के साथ की है।

खास बता यह है कि एयर इंडिया की ओर से बुकिंग शुरू करते ही टिकटों को लेकर जबरदस्त मांग देखने को मिली। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बुकिंग के शुरुआती दो घंटों में ही 6 करोड़ लोगों ने एयर इंडिया की वेबसाइट पर उपस्थिति दर्ज करवा दी।

अब आपका ब्लड ग्रुप बताएगा आपको कोरोना वायरस से कितना खतरा है, शोध में हुआ खुलासा

#flyAI: Under #MissionVandeBharat, AI will be operating 75 flights from India to select destinations in USA and Canada from 9th to 30th June 2020. Bookings on these flights, ex India only, will tentatively be open from 1700 Hrs on 5th June 2020 only through Air India website.