दिल्ली-NCR में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 5.0 मापी गई

नई दिल्ली। दिल्ली से बड़ी ख़बर आ रही है। दिल्ली-एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.0 मापी गई है।

उत्तराखंड में भी लोगों को भूकंप महसूस हुआ है। अभी तक किसी जनमाल के नुकसान की ख़बर नहीं है। विस्तृत जानकारी का इंतजार है। बता दें कि भूकंप का केंद्र भारत-नेपाल सीमा पर बताया जा रहा है।

बता दें, इससे पहले सोमवार को गुजरात के भुज में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 आंकी गई थी। भचाऊ के पास इस भूकंप का केंद्र था।

Tremors felt in parts of Delhi. More details awaited. pic.twitter.com/XhQSLubxRe