Assam और Odisha में सुबह-सुबह भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर इतनी तीव्रता

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) संकट के बीच भारत ( India ) में कुदरती कहर भी लगातार जारी है। बारिश (RainFall) और बाढ़ (Flood) के साथ भूकंप (Earthquake) के कारण देश में मुश्किलें काफी बढ़ गई है। इसी कड़ी में एक बार फिर दो राज्यो में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बताया जा रहा है कि असम (Assam) के साथ-साथ ओडिशा (Odisha) में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए है। हालांकि, गनीमत ये रही कि अभी तक जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।

Odisha और Assam में भूकंप

जानकारी के मुताबिक, शनिवार सुबह-सुबह दो राज्यों में धरती हिलने से थोड़ी देर के लिए हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले पूर्वोत्तर राज्य असम ( Earthquake in Assam ) के सोनितपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ( National Center for Seismology ) के मुताबिक, भूकंप के झटके शनिवार तड़के पांच बजकर 26 मिनट पर महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.5 माफी गई है। सुबह का समय होने के कारण ज्यादातर लोग सोए ही हुए थे। हालांकि, कुछ जगहों पर लोग घरों से बाहर निकल गए। लेकिन, किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। लेकिन, लोगों में दहशत का माहौल जरूर बन गया था। वहीं, असम के साथ-साथ ओडिशा (Earthquake in Assam) में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं।

An earthquake of magnitude 3.8 struck 73km West South-West (WSW) of Berhampur, Odisha at 7:10 am today: National Centre for Seismology pic.twitter.com/46IWrZEaJs — ANI (@ANI) August 8, 2020

देश में लगातार महसूस किए जा रहे हैं भूकंप के झटके

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (National Center for Seismology) के मुताबिक, ओडिशा के ब्रह्मपुर (Brahmapur) में शनिवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.8 थी। बताया जा रहा है कि सुबह सात बजकर 10 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए । वहीं, भूकंप का केन्द्र ब्रह्मपुरसे 73 किलोमीटर दूर वेस्ट साउथ वेस्ट बताया जा रहा है। कुछ समय के लिए यहां लोग घरों और दुकानों से बाहर निकल गए। हालांकि, यहां भी जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। यहां आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से देश में लगातार भूकंप ( Earthquake in India ) के झटके महसूस किए जा रहे हैं। देश के अलग-अलग आए दिन भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh), हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh), असम में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर (Earthquake in Jammu Kashmir) में भी कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली-एनसीआर (Delhi-Ncr) में भी कई बार भूकंप आ चुका है। हालांकि, ज्यादातर भूकंप की तीव्रता चार से कम रही है। लिहाजा, खतरा नहीं हुआ है। लेकिन, कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि यह अच्छे संकेत नहीं है। अगर-अगर बार हल्के भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में कोई बड़ी आपदा आ सकती है। गौरतलब है कि कुछ समय पहले कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि है कि देश में आने वाले समय में जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं और रिक्टर पैमाने पर उसकी तीव्रता 9 तक हो सकती है।