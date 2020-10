Earthquake: भूकंप के झटकों से कांपी मेघालय की धरती, जानें क्या मापी गई तीव्रता

नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच देशभर में लगातार भूकंप ( Earthquake ) के झटकों से धरती कांप रही है। ऐसा ही भूकंप का झटका देश के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय ( Meghalaya ) में महसूस किया गया। मेघालय के री भोई में रात 1.23 पर भूकंप के झटकों लोगों की नींद उड़ा दी। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.9 मापी गई। हालांकि भूकंप से किसी तरह के नुकसान की कोई जानकारी नहीं मिली है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से मेघालय और मणिपुर में भूकंप के झटकों का सिलसिला जारी है।

