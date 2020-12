हरिद्वार में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.9 रही तीव्रता

नई दिल्ली। एक बार फिर से धरती हिली और उत्तर भारत में सभी को चौंका दिया। सुबह 9 बजकर 41 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र उत्तराखंड स्थित हरिद्वार बताया गया है। भूकंप की रिक्टर स्केल पर 3.9 तीव्रता रही। भूकंप की वजह से किसी के हताहत होने की खबर सूचना नहीं मिली है। जानकारों की मानें तो आने वाले दिनों में कुछ और झटके महसूस किए जा सकते हैं।

Earthquake of magnitude 3.9 on the Richter scale occurred at 0941 hours near Haridwar, Uttarakhand:

National Centre for Seismology