Earthquake in Manipur: भूकंप के झटके से कांपी मणिपुर की धरती, उखरूल में 4.5 मापी गई तीव्रता

नई दिल्ली। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर ( Manipur ) के उखरूल में शुक्रवार अलसुबह भूकंप ( Earthquake ) के झटके महसूस किए गए। मिली जानकारी के मुताबिक सुबह 5 बजकर 56 मिनट पर उखरूल में भूंकप के झटकों से धरती थर्राई। इस दौरान रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई है।

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के झटके उखरूल के ईएसई से 57 किलोमीटर दूर महसूस किए गए। बता दें कि दो दिन पहले ही असम के गोलपारा में 5.2 तीव्रता का भूकंप आया था। एनसीएस के मुताबिक ये क्षेत्र भूकंपीय रूप से काफी सक्रिय है। अब तक जान-माल के किसी प्रकार का नुकसान होने की कोई जानकारी नहीं मिली है।

An earthquake of magnitude 4.5 on the Richter scale hit 57km ESE of Ukhrul, Manipur at 5.56 am today: National Centre for Seismology pic.twitter.com/daRGlbwbdy