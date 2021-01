Jammu-Kashmir : बांदीपोरा में महसूस किए गए भूकंप के झटके, तीव्रता 3.5

नई दिल्ली। जम्मू और कश्मीर से भूकंप की वजह से धरती हिलने की खबर है। जानकारी के मुताबिक कश्मीर घाटी के बांदीपोरा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फार सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई है। जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा में भूकंप के झटके सुबह 10 बजकर 58 मिनट पर महसूस किए गए। भूकंप के कारण जम्मू-कश्मीर की धरती हिलने से लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि, झटके तेज न होने की वजह से लोगों ने कुछ देर बाद राहत की सांस ली।

An earthquake of magnitude 3.5 on the Richter Scale hit Bandipora in Jammu and Kashmir at 10:58 am today: National Center for Seismology pic.twitter.com/yHRH8gDYxE