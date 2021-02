Earthquake: दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में भूकंप के झटके, ताजिकिस्तान में 6.3 मापी गई तीव्रता

नई दिल्ली। भूकंप ( Earthquake ) के झटकों से एक बार फिर दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाके देर रात थर्रा उठे। वहीं ताजिकिस्तान में भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग अपने घरों से बाहर निकल पड़े. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र ताजिकिस्तान में था।

दरअसल पहले ये बात सामने आई कि भूकंप का दूसरा केंद्र पंजाब के अमृतसर के पास था। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी की ओर जानकारी दी गई कि अमृतसर में रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.1 है, लेकिन बार में मौसम विभाग ने इससे इनकार कर दिया।

In pics- People carrying their kids while standing at the middle of a road during massive earthquake in Srinagar. #Srinagar #Kashmir #earthquake pic.twitter.com/mtcPknDvVg

इन राज्यों में भी दिखा भूकंप का असर

भूकंप का असर दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में देखने को मिला। इनमें हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर प्रमुख रूप से शामिल हैं।

भूकंप भारतीय समयानुसार 10:34 PM बजे सतह से 10 किलोमीटर की गहराई में आया। हालांकि भूकंप से किसी तरह के जान माल के नुकसान की तत्काल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।

केजरीवाल ने की प्रार्थना

दिल्ली और आस पास के इलाकों में भी कई सेकेंड तक काफी तेज झटके महसूस किए गए. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, 'दिल्ली में भूकंप के झटके, सभी की सलामती के लिए प्रार्थना करता हूं।'

Not since the earthquake of 2005 have the tremors in Srinagar been bad enough to force me out of the house. I grabbed a blanket & ran. I didn’t remember to take my phone & so was unable to tweet “earthquake” while the damn ground was shaking.