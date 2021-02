Weather Forecast: उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, दिल्ली में छाया रहेगा कोहरा

नई दिल्ली। उत्तराखंड के चमोली ( Uttarakhand Tragedy ) में आई त्रासदी से अभी देश उबरा भी नहीं है कि एक बार फिर भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) ने यहां के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। दरअसल एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते आने वाले दिनों में एकबार फि‍र से मौसम के बिगड़ने का अनुमान है।

मौसम विभा‍ग के मुताबिक नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्‍तराखंड के उत्‍तरी इलाकों में 14 से 16 फरवरी के बीच बारिश ( Rain ) या बर्फबारी ( Snowfall ) हो सकती है। वहीं देश के अन्य इलाकों में भी 20 फरवरी से पहले बारिश के आसार बने हुए हैं।

इसरो ने रच दिया इतिहास, 50 वर्षों में पहली बार किया ऐसा काम जानकर आपको भी होगा गर्व

मौसम की जानकारी देने वाली निजी संस्था स्‍काईमेट वेदर ने बताया है कि फरवरी के आखिरी हफ्ते में उत्‍तराखंड में व्यापक बर्फबारी की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी में हल्के बादलों के चलते मौसम गर्म है और स्‍मॉग जैसी स्थिति बनी हुई है। उत्‍तराखंड के चमोली जिले में 14 फरवरी से हल्‍की बारिश या बर्फबारी देखने को मिलेगी।

इन राज्यों में बारिश के आसार

आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ का असर देश के कई राज्यों में देखने को मिलेगा। 14 फरवरी से देश के दक्षिण से लेकर उत्तर और मध्य इलाकों में मौसम करवट लेगा।

ऐसे में कई राज्यों में बारिश परेशानी बढ़ा सकती है। इनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में 16 से 20 फरवरी के बीच हल्‍की बारिश की संभावना है।

मौमस में बदलाव के चलते पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र विकसित हो सकता है।

A layer of dense fog envelops parts of Delhi-NCR; visuals from Mayur Vihar Phase-1. pic.twitter.com/jDPnvFI46k