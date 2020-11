मणिपुर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4

नई दिल्ली। उत्तर पूर्व भारत के मणिपुर में शनिवार को मणिपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक मणिपुर के भूकंप का यह झटका उखरूल क्षेत्र में महसूस किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी से मिली जानकारी के मुताबिक सुबह बजकर मिनट पर रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई है। उखरूल क्षेत्र मणिपुर से किलोमीटर पूर्व में स्थित है। भूकंप से किसी तरह के नुकसान होने या जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। लेकिन लोगों में भूकंप की वजह से दहशत का माहौल है।

Earthquake of magnitude 4.0 on the Richter scale occurred 40 km east of Ukhrul, Manipur at 1019 hours: National Centre for Seismology