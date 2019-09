महाराष्ट्र और हरियाणा में आज विधानसभा चुनाव तारीखों का हो सकता है ऐलान,12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस

नई दिल्ली। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनावों का बिगुल बजने वाला है। आज निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। चुनाव आयोग ने दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। दोनों राज्यों के चुनाव तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। महाराष्ट्र और हरियाणा में अक्टूबर के अंत तक चुनाव कराया जा सकता है। झारखंड में दिसंबर में चुनाव होने की संभावना है।

झारखंड में भी है विधानसभा चुनाव

सूत्रों की मानें तो चुनाव आयोग 90 विधानसभा सीट वाले हरियाणा में एक ही फेज में चुनाव कराने के मूड में है। जबकि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों में दो चरणों में चुनाव कराया जाएगा। बता दें कि इस साल के अंत तक तीन राज्यों में चुनाव होने हैं। लेकिन झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान आयोग की ओर से अभी नहीं किया जाएगा। बताया जा रहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा दो राज्यों में ऐलान के बाद होगी।

ये भी पढ़ें : वैज्ञानिक जांच में हुआ बड़ा खुलासा, लैंडिंग प्रोग्राम में गड़बड़ी के चलते विक्रम लैंडर क्रैश!

Election Commission of India to announce dates for Maharashtra and Haryana assembly elections at noon today. https://t.co/9EA9qttLO5