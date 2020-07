Rajasthan Political Crisis: CM अशोक गहलोत के करीबियों पर शिकंजा, भाई के घर ED की छापेमारी

नई दिल्ली। राजस्थान में चल रहे सियासी संकट ( Rajasthan Political Crisis ) के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( CM Ashok Gehlot ) को लेकर बड़ी खबर आई है। सीएम गहलोत के करीबियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। ताजा मामला मुख्यमंत्री के भाई अग्रसेन गहलोत ( Agrasen Gehlot ) को लेकर सामने आया है। दरअसल फर्टिलाइजर घोटाले ( Fertiliser scam ) में प्रवर्तन निदेशाल ( Enforcement Directorate ) लगातार छापेमारी कर रही है। इसी के तहत अब सीएम अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के घर भी छापा मारा गया है।

अग्रसेन गहलोत के मंडोर के पास नौ मील स्थित अग्रेसन गहलोत के घर पर यह छापेमारी हुई है। बताया जा रहा है कि घर पर पीपीई किट पहन कर पहुंचे ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं।

Enforcement Directorate is conducting searches at several locations in Rajasthan, West Bengal, Gujarat and Delhi, over fertiliser scam.



Raids being held at the premises of Agrasen Gehlot, brother of Rajasthan CM Ashok Gehlot and at the residence of former MP Badri Ram Jakhar. pic.twitter.com/Gtr4bntjTY