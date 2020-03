Yes Bank Crisis: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने अनिल अंबानी को भेजा समन

नई दिल्ली। यस बैंक ( Yes Bank ) के मामले में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी ( Anil Ambani ) की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बैंक के फाउंडर राणा कपूर ( Rana kapoor ) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ( ED ) ने सोमवार को रिलायंस ग्रुप के चेययरमैन अनिल अंबानी को समन भेजा है। जानकारी के मुताबिक, पूछताछ के लिए अनिल अंबानी को आज ED ऑफिस पहुंचने के लिए कहा गया है।

बताया जा रहा है कि अनिल अंबानी ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा है कि वह आज ED ऑफिस नहीं पहुंचेंगे। अनिल अंबानी से पूछताछ के लिए ED नई तारीख दे सकती है। यहां आपको बता दें कि रिलायंस समूह की कंपनियों ने बैंक से तकरीबन 12,800 करोड़ रुपए कर्ज लिया था, जो एनपीए हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा विगत छह मार्च को कहा था कि अनिल अंबानी ग्रुप, एस्सेल, आईएलएफएस, डीएचएफएल और वोडाफोन आदि ग्रुप ने यस बैंक से कर्ज लिया था। उन्होंने कहा था कि इन कंपनियों ने अब तक अपना कर्ज नहीं लौटाया है।

Enforcement Directorate officials: Reliance Group Chairman Anil Ambani has filed an adjournment application and has sought more time to appear before the Enforcement Directorate after ED summoned him in connection with its probe against Yes Bank founder Rana Kapoor and others. pic.twitter.com/vjT69pHyNB