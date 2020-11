मुंबई पुलिस की छापेमारी पर एडिटर्स गिल्ड का बड़ा बयान, अर्नब की गिरफ्तारी गलत

नई दिल्ली। मुंबई पुलिस द्वारा अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने के बाद एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बड़ा बयान दिया है। एडिटर्स गिल्ड की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हम निंदा करता है। मुंबई पुलिस ने अर्नब की गिरफ्तारी की सही नहीं किया।

The Editors Guild of India condemns arrest of Arnab Goswami, editor-in-chief of Republic TV.



"The Guild calls upon Maharashtra CM to ensure that Goswami is treated fairly and state power is not used against critical reporting by media." https://t.co/DHM3CKBWD1