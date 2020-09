कैसे होगी बिना इंटरनेट और सोशल मीडिया के पढ़ाई, शिक्षा मंत्री निशंक ने राह दिखाई

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के दौर में बच्चों को पढ़ाई के लिए ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है, लेकिन फिर भी कनेक्टिविटी और संसाधनों की समस्या के चलते काफी बच्चे इससे दूर हैं। ऐसे में एनसीईआरटी ने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए एक वैकल्पिक एकेडेमिक कैलेंडर तैयार किया है। यह इंटरनेट ना होने या वाट्सऐप, फेसबुक, ट्विटर, गूगल आदि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने में असमर्थ होने पर शिक्षकों को राह दिखाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ( ramesh pokhariyal nishank ) ने मंगलवार को वर्चुअल मीडियम से माध्यमिक स्तर के लिए अगले 8 सप्ताह का वैकल्पिक एकेडेमिक कैलेंडर जारी किया।

यह कैलेंडर शिक्षकों को यह जानकारी देगा कि छात्रों और अभिभावकों की एसएमएस-फोन कॉल के जरिए मदद कैसे की जा सकती है। इसके साथ ही छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों में तनाव-अवसाद कम करने की रणनीति भी शामिल की गई हैं।

यह कैलेंडर कोरोना वायरस महामारी के चलते घर पर पढ़ाई करने वाले बच्चों को अभिभावकों-शिक्षकों की मदद से अर्थ पूर्ण शैक्षिक गतिविधियों में शामिल होने में मदद करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मार्गदर्शन में एनसीईआरटी ने पहली से बारहवीं कक्षा तक के लिए यह कैलेंडर बनाया है।

Launched the Alternative Academic Calendar (AAC) for the next 8 weeks for the secondary stage today. Alternative Academic Calendar for 12 weeks for primary & upper primary stages and AAC for secondary & higher secondary stages for 4 weeks had already been released. pic.twitter.com/7yynhhcIWS