ईद-उल-अजहा आज, कश्मीर से कन्याकुमारी तक अदा की गई नमाज

नई दिल्‍ली। देश भर में हर्षोल्लास के साथ ईद-उल-अजहा ( Eid-Ul-Azha ) मनाई जा रही है। मस्जिदों और ईदगाहों में बकरीद की नमाज अदा की जा रही है। इस बार जम्मू-कश्मीर में बकरीद के मद्देनजर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं।

नमाज के लिए विशेष इंतजाम

बकरीद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह, जामा मस्जिद सहित शहर की सभी मस्जिदों में तैयारी पूरी कर ली गई है। दिल्‍ली में जामा मस्जिद सहित सभी प्रमुख ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।

Delhi: People offer namaz at Jama Masjid on #EidAlAdha today. pic.twitter.com/XkMMLss3Se

मॉलों व बाजारों में छाई है रौनक

खरीदारी बाजारों में रौनक चरम पर है। शनिवार सुबह से खरीदारी का सिलसिला शुरू हुआ वो आज भी जारी है। सेवईं, सूतफेनी, खोवा, मेवा, बिरयानी के चावल, मसाले और दूसरे पकवानों के लिए जरूरी सामानों की खरीदारी जोरों पर है।

Maharashtra: People offer namaz outside Hamidiya Masjid in Mumbai on #EidAlAdha today. pic.twitter.com/lOYi0aXkNo