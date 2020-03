देश में पहली बार दिल्ली में भड़काऊ मैसेज की शिकायत के लिए इनामी वाट्सएप नंबर जारी

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री फैलाने वालों को काबू करने के लिए वाट्सऐप नंबर और ईमेल आईडी जारी कर दिया गया है। दिल्ली विधानसभा ने देश की ऐसी पहली सेवा शुरू करते हुए सूचना देने वाले को 10 हजार रुपये

का इनाम देने का भी प्रावधान किया है।

दिल्ली विधानसभा की शांति एवं सद्भाव समिति ने मंगलवार को दूसरी बैठक की। बैठक के बाद समिति के चेयरमैन सौरभ भारद्वाज ने बताया कि नफरत फैलाने वालों की सूचना देने के लिए एक ई-मेल आईडी और वाट्सऐप नंबर जारी किया गया है।

इस ई-मेल और वाट्सऐप नंबर पर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर दो धर्मों के बीच दंगा कराने के उद्देश्य से फर्जी खबरें या अफवाहें फैलाने वालों की स्क्रीन शाॅट लेकर शिकायत कर सकता है। सूचना देने वाले व्यक्ति को 10 हजार रुपये का पुरस्कार भी दिया जाएगा।

