Pulwama Encounter: पुलवामा के जदुरा इलाके में सुरक्षाबलों की बड़ी कार्रवाई, तीन आतंकी ढेर

पुलवामा। आतंकवादियों (Terrorist) के इलाके में होने की खबर मिलते ही शुक्रवार देर रात को पुलवामा (Pulwama) के जदुरा इलाके को सुरक्षाबलों ने घेर लिया। इस दौरान दोनों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने तीन आतंकियों को मार गिराया है। कश्मीर जोन पुलिस के अनुसार इस कार्रवाई में सेना और पुलिस के जवान शामिल हैं। कश्मीर जोन की पुलिस ने तीन आतंकिेयों के मारे जाने की पुष्टि की है। सुरक्षा बलों ने पहले उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा। इसके बाद भी जब वे नहीं माने और गोलीबारी करते रहे तो जवाबी कार्रवाई से मुठभेड़ शुरू हो गई।

#UPDATE Pulwama encounter update: 3 unidentified terrorists killed. Search going on. Further details shall follow: Kashmir Zone Police https://t.co/OJQ1ANu1dy