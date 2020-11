आज भी दिल्ली के आसमान में छाई रही धुंध, AQI बहुत खराब

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह भी लोगों को धुंध से राहत नहीं मिली। आज सुबह दिल्ली के कई इलाकों में धुंध आसमान में छाई रही। आईटीओ और यमुना घाट के पास स्मॉग की चादर बिछी दिखाई दी। आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी को लेकर लोगों की शिकायत अभी भी जारी है।

Delhi: A layer of haze lingers in the sky this morning. Visuals from Patparganj.



Air Quality Index (AQI) in Chandni Chowk at 314 (very poor), in Dwarka at 336 (very poor), around Jawaharlal Nehru Stadium at 281 (poor) & around Major Dhyan Chand National Stadium at 279 (poor). pic.twitter.com/ru1pEL2tS6