नई दिल्‍ली। दिल्ली में आयोजित भारतीय प्रबंधन कॉन्क्लेव में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि पिछले 70 वर्षों में बुनियादी शोध के लिए किसी भी भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। यह प्रतिभा की कमी का सवाल नहीं है।

यह भारत में शोध और अनुसंधान के लिए अनुकूल पर्यावरण या परिवेश की कमी का परिणाम है।

भारत में शोध और अनुसंधान के लिए प्रतिभाशाली छात्रों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। न ही ऐसा करने के लिए उचित माहौल है।

