Farmer Protest : पंजाब के 50 हजार किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना

नई दिल्ली। दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन अब पहले से ज्यादा जोर पकड़ने लगा है। किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेतृत्व में शुक्रवार को पंजाब के अलग-अलग जिलों के 50 हजार से ज्यादा किसानों का जत्था लगभग 700 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर अमृतसर से दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। पंजाब के ये किसान व मजदूर दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन में शामिल होंगे और किसान एकता की ताकत को मजबूती देंगे।

