Farmer Protest : दिल्ली पुलिस के घायल जवानों से मिलने अस्पताल पहुंचे अमित शाह

नई दिल्ली। गुरुवार को गणतंत्र दिवस के दिन किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसक घटना में घायल दिल्ली पुलिस के जवानों से मिलने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अस्पताल पहुंचे। उन्होंने दिल्ली के सिविल लाइन स्थित सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर अस्पताल में गंभीर रूप से घायल जवानों से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक वे दिल्ली के अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती पुलिसकर्मियों से मुलाकात करेंगे।

Delhi: Union Home Minister Amit Shah meets the injured Police personnel at Sushruta Trauma Centre, Civil Lines.



These Police personnel were injured in the violence during farmers' tractor rally on January 26th. pic.twitter.com/36ivOGG0I1