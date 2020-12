Farmer Protest : किसानों ने हाइवे जाम करने का किया ऐलान, करनाल और अंबाला टोल प्लाजा फ्री

नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 17वां दिन है। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन पहले की तरह जारी है और किसान तीनों कानूनों की वापसी की जिद पर अड़े हुए हैं। इसके अलावा किसानों ने आज दिल्ली-जयपुर और दिल्ली-आगरा हाइवे को जाम करने का ऐलान किया है। आज सुबह किसानों ने फरीदाबाद हाइवे को जाम करने की कोशिश की थी।

#WATCH Haryana: Vehicles move through Shambhu Toll Plaza in Ambala after farmers closed the toll today, making it toll-free, as a part of their protest against #FarmLaws. pic.twitter.com/rdCM8BnQWO