Farmers Protest : देशभर में Bharat Band शुरू, मुजफ्फरपुर और गाजीपुर में हाईवे जाम

नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर जारी फार्मर प्रोटेस्ट का चार महीना पूरा होने पर किसान संघों की ओर से आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। बंद के आह्वान पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी है। बिहार के मुजफ्फरपुर, अंबाला और गाजीपुर में प्रदर्शनारियों ने हाईवे जाम कर दिया है। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि देश के कई हिस्सों में आज रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हो सकता है।

Ambala: Protesters block GT Road and railway track near Shahpur, in view of 12-hour 'Bharat Bandh' call by Samyukt Kisan Morcha against Centre's Farm Laws#Haryana pic.twitter.com/1D6k4qjPlN