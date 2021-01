कृषि आंदोलन: SC के निर्णय से किसान नाखुश, कमेटी के सदस्यों को लेकर जताई निराशा

नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन मंगलवार को लगातार 48वें दिन जारी रहा। इस बीच शीर्ष अदालत ने तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगा दी। इसके साथ किसानों की शिकायतों पर विचार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया।

चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि कि इन कानूनों के अमल पर आगले आदेश तक रोक लगाई जाती है।

We'd issued a press note last night stating that we won't accept any committee formed by Supreme Court for mediation. We were confident that Centre will get a committee formed through Supreme Court to take the burden off their shoulders: Krantikari Kisan Union chief, Darshan Pal pic.twitter.com/KDJgmIcnib