किसान यूनियन ने रामलीला ग्राउंड में विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में डटे किसानों ने मंगलवार को भारत बंद का आह्वान किया। इस दौरान कई जगहों पर आम जनता को असुविधा हुई। कई लोगों को यात्रा के लिए परिवहन की सुविधा नहीं मिल सकी। वहीं दिल्ली की सीमा पर जाम देखने को मिला।

We do not want to cause any inconvenience to anyone from Delhi or Haryana, we should be allowed to hold protest at Ramlila Ground: RS Mansa, Punjab Kisan Union at Singhu (Haryana-Delhi border) pic.twitter.com/S0EpkjknBR