बिहार में चमकी बुखार पर प्रदर्शन करना बना अपराध, पुलिस ने 39 लोगों पर दर्ज की FIR

नई दिल्ली। बिहार ( Bihar )में चमकी बुखार ( chamki bukhar ) यनी एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम का ( Acute Encephalitis Syndrome ) कहर जारी है। चमकी बुखार से अब तक 160 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं, अब बिहार में चमकी बुखार और पानी की कमी के खिलाफ प्रदर्शन करना लोगों के लिए भारी पड़ गया है। पुलिस ने वैशाली ( Vaishali ) के हरिवंशपुर में विरोध करने वाले 39 लोगों के खिलाफ एफाआईआर ( FIR ) दर्ज की है।

यह भी पढ़ें-चमकी बुखार: बिहार में बच्चों की मौत पर SC में सुनवाई , 7 दिन में केन्द्र-राज्य सरकार से मांगा जवाब

Bihar: FIR lodged against 39 people in Harivanshpur, in Vaishali district after they protested over lack of water supply & death of several children due to Acute Encephalitis Syndrome (AES) in the area. pic.twitter.com/opxil6NhL6