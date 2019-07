चमकी बुखार: बिहार में बच्चों की मौत पर SC में सुनवाई , 7 दिन में केन्द्र-राज्य सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली। चमकी बुखार ( chamki bukhar ) यानी एक्यूट इंसेफ्लाइटिस ( aes ) का कहर बिहार में लगातार जारी है। इस बीमारी से पूरे प्रदेश में अब तक 160 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। आलम ये है कि इस गंभीर बीमारी के कारण मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अकेले मुजफ्फरपुर में 130 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं, इस मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और बिहार सरकार को सात दिन में रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने चमकी बुखार ( Chamki Bukhar ) वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केन्द्र और राज्य सरकारों से तीन मुद्दे पर हलफनामा दायर करने को कहा है। इनमें हेल्थ सर्विस, न्यूट्रिशन और हाइजिन का मामला शामिल है। अदालत ने कहा कि ये तीनों मूल अधिकार हैं, जिन्हें मिलना ही चाहिए।

SC issues notice to Centre, Bihar & Uttar Pradesh govts asking them to file affidavits within 7 days giving details of facilities dealing with public health, nutrition and sanitation, for treatment of children suffering from Acute Encephalitis Syndrome (AES) in Muzaffarpur. pic.twitter.com/7eyytB2lQM