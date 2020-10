Mumbai: नागपाड़ा स्थि मॉल में लगी भीषण आग, 500 लोगों को समय रहते निकाला गया बाहर

नई दिल्ली। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई ( Mumbai ) के नागपाड़ा इलाके से बड़ी खबर सामने आई है। यहां स्थित एक मॉल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। दरअसल ये आग सिटी सेंटर मॉल ( City Centre Mall ) में लगी, जिस वक्त मॉल में आग लगी उस दौरान मॉल में 500 लोग मौजूद थे, जिन्हें बाहर निकाला गया। ये हादसा बीती रात यानी गुरुवार रात का है। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच गई, लेकिन सुबह तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका।

मॉल में लगी भीषण आग के चलते आस-पास के इलाके में हड़कंप मच गया।

मॉल में लगी आग इतनी भयावह थी कि इसकी लपटें काफी दूर से ही देखी जा सकती थीं। प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए मॉल के आस-पास के इलाके को भी खाली करवा दिया है। मॉल से सटी दुकानों भी खाली करवा गया है,ताकि किसी भी तरह का जोखिम ना रहे।

#UPDATE: Two fire personnel injured during the firefighting operation at a mall in Mumbai's Nagpada area. https://t.co/K8Suf4ZQq8