नई दिल्ली। बड़ी खबर ओडिशा से सामने आ रही है। खांटापाडा में नई दिल्‍ली-भुवनेश्‍वर राजधानी में अचानक भीषण आग लग गई। इस हादसे में 'पावर कार' डिब्बा पूरी तरह जलकर खाक हो गया। गनीमत यह रही कि समय रहते रेलवे अधिकारियों ने बड़ा हादसा होने से बचा लिया। फिलहाल, पूरे मामले की छानबीन की जा रही है।

Fire broke out in the power car of New Delhi-Bhubaneswar Rajdhani Express near Khantapada, Odisha. The fire has been brought under control and no casualties or injuries have been reported. As safety measure generator car has been detached. pic.twitter.com/stMB9yz5uf