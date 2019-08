दिल्ली : AIIMS के टीचिंग ब्लॉक में भीषण आग, दमकल की 34 गाड़ियां काबू पाने में जुटीं

नई दिल्ली। दिल्ली के एम्स से बड़ी खबर आ रही है। एम्स के टीचिंग वार्ड में आग लग गई है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 34 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि टीचिंग वार्ड की पहली और दूसरी मंजिल पर स्थित इमरजेंसी वॉर्ड में अचानक आग लग गई। बिल्डिंग के बाहर धुआं निकल रहा है। आग लगते ही पूरे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। लोग इधर से उधर भागने लगे।

हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम आग को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। हर तरफ धुआं फैल जाने के वजह से मरीजों को बाहर निकालने में दिक्कत हो रही है। टीचिंग ब्लॉक में केमिकल होने की वजह से आग फैल रही है

इमरजेंसी वार्ड को बंद किया गया

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। अस्पताल प्रबंधन ने एहतियात के तौर पर इमरजेंसी वार्ड से लोगों को खाली करा लिया है और वार्ड को बंद कर दिया गया है।

Delhi: A fire has broken out on first and second floor at All India Institute of Medical Sciences (AIIMS). Fire brigade present at the spot pic.twitter.com/KRd3oBpO4d