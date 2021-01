दिल्ली: सफदरजंग अस्पताल के नर्सिंग रूम में लगी आग, शाॅर्ट सर्किट बना कारण

नई दिल्ली। दिल्ली के बड़े अस्पतालों में से एक सफदरजंग में आग लगने की खबर सामने आई है। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है। इस आग के कारण किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं इस आग से कितनी आर्थिक हानि हुई है, इसका पता हादसे की जांच के बाद चल पाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गुरूवार दोपहर सफदरजंग अस्पताल के नर्सिंग रूम में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई।

Delhi: Fire broke out in the nursing room of Safdarjung Hospital due to a short-circuit earlier this afternoon. It was doused shortly. pic.twitter.com/K6AW59pfGW