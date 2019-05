मुंबई: दादर पुलिस स्टेशन परिसर में लगी भीषण आग, एक बच्ची की मौत

नई दिल्ली। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई (Mumbai ) से सामने आ रही है। दादर वेस्ट स्थित पुलिस स्टेशन परिसर में अचानक भीषण आग लग गई है। इस आग में एक बच्ची की झुलसकर मौत हो गई है। फिलहाल, मौके पर राहत और बचाव का कार्य जारी है।

Mumbai: The girl who died in a Fire at a building at Dadar Police Station Compound, Dadar (West), is 15-year-old, not 10 as reported earlier. #Maharashtra https://t.co/ZBOeuWYZe9