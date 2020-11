भारतीय निवेश को लेकर विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान में व्यापक युद्ध विराम का किया आह्वान

नई दिल्ली। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को अफगान 2020 कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत ने अफगानिस्तान में भारी निवेश किया है। सभी 34 प्रांतों में फैली हमारी 400 से अधिक परियोजनाओं से अफगानिस्तान का कोई भी हिस्सा अछूता नहीं है। ऐसे में भारत देश में हिंसा को रोकने के लिए तत्काल और व्यापक युद्ध विराम का आह्वान करता है। शांति प्रक्रिया अफगान के नेतृत्व वाली, अफगान के स्वामित्व वाली और अफगान नियंत्रित होनी चाहिए।

India calls for an immediate and comprehensive ceasefire to stop violence in the country. The peace process must be Afghan-led, Afghan-owned and Afghan-controlled: External Affairs Minister Dr S Jaishankar at Afghanistan 2020 Conference pic.twitter.com/W4Ne4CEDgX