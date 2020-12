कर्नाटक के पूर्व सीएम ने विधेयक पर जताया विरोध, कहा-कई नकारात्मक मुद्दे हैं शामिल

नई दिल्ली। कर्नाटक में वध की रोकथाम और मवेशी संरक्षण -2020 का विरोध जारी है। कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडी (एस) नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि 2010 में जब भाजपा सरकार ने गोहत्या विरोधी बिल पेश किया, तो हमने इसका विरोध किया। अब भी हम बिल का विरोध कर रहे हैं। कई नकारात्मक मुद्दे हैं, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं।

In 2010 when BJP govt introduced anti-cow slaughter bill, we opposed it. Even now we're opposing the bill. There're several negative issues so we're opposing: Former Karnataka CM & JD(S) leader HD Kumaraswamy on Karnataka Prevention of Slaughter & Preservation of Cattle Bill-2020 pic.twitter.com/K5SC1UA0ZH