पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह की सेहत में सुधार, एम्स ने साझा की जानकारी

नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री ( former PM ) और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. मनमोहन सिंह ( Manmohan Singh ) की सेहत में सुधार हो रहा है। उनकी सेहत को लेकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ( AIIMS ) की ओर से जानकारी दी है। दअसल रविवार देर शाम को सीने में दर्द की शिकायत के बाद डॉ. मनमोहन सिंह को एम्स में भर्ती ( Admit in AIIMS ) कराया गया था।

पूर्व प्रधानमंत्री को एम्स के कार्डियक न्यूरो सेंटर ( Cardiac neuro centre )में भर्ती कराया गया है। जहां अब उनकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। आपको बता दें कि पूर्व पीएम के जल्द स्वस्थ होने के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं।

87 वर्षीय पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को आए बुखार के कारणों का पता लगाने के लिए उनकी जांच की जा रही है। उनकी हालत स्थिर है और उन्हें कार्डियोथोरासिस सेंटर में निगरानी में रखा गया है। आपको बता दें कि रविवार को दी गई दवा के साइड इफेक्ट के कारण उन्हें बुखार आया और फिर उनके सीने में दर्द उठा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

Former PM&Congress leader Dr Manmohan Singh was admitted to AIIMS for observation&investigation after he developed febrile reaction to new medication.He's being investigated to rule out other causes of fever. He's stable & under care at the Cardiothoracic Centre of AIIMS: Sources pic.twitter.com/0zJD86VZBb — ANI (@ANI) May 11, 2020

पूर्व पीएम के ऑफिस से भी जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक पूर्व पीएम ठीक हैं। रविवार को दी गई दवा के साइड इफेक्ट के कारण बुखार होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं।

वहीं एम्स की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक भी पूर्व पीएम को दी गई नई दवा के रिएक्शन की वजह से एम्स में भर्ती करना पड़ा था। फिलहाल उनके बुखार के अन्य कारणों का पता लगाने के लिए उनकी जांच की जा रही है। वह स्थिर है और एम्स के कार्डियोथोरेसिक सेंटर में देखभाल की जा रही है।

Much worried to know former PM Dr. Manmohan Singh ji has been admitted to AIIMS. I wish him speedy recovery and pray for his good health and long life. — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 10, 2020

पूर्व पीएम की सेहत को लेकर देशभर से नेताओं ने ट्वीटर कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इन्हीं में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मनमोहन सिंह के एम्स में भर्ती किए जाने की खबर सुनकर काफी चिंतित हूं। मैं उनके जल्द ठीक होने और अच्छी सेहत की कामना करता हूं।

Deeply concerned about Dr Manmohan Singh ji's health. Hope he makes a full recovery soon. All of India is praying for our former PM. https://t.co/Yz6kch8T8m — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 10, 2020

वहीं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी उनके जल्द ठीक होने की कामना की है।