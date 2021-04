हरियाणाः इंजन समेत ट्रेन के चार डिब्बों में लगी आग, कोई हताहत नहीं

चंडीगढ़। गर्मी के आने के साथ ही आग लगने की घटनाओं में तेजी देखने को मिलने लगी है। जहां राजधानी नई दिल्ली में बुधवार और गुरुवार को आग की कई घटनाएं देखने को मिलीं, वहीं हरियाणा में भी गुरुवार दोपहर एक ट्रेन में आग लग गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है और इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है।

जानकारी के मुताबिक हरियाणा के रोहतक रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को एक ट्रेन खड़ी हुई थी। अचानक दोपहर में इसमें आग लग गई। धीरे-धीरे आग ने रेलवे स्टेशन पर पार्क की गई इस ट्रेन के चार डिब्बों को अपने कब्जे में ले लिया।

Haryana: Fire broke out in four coaches of a parked train at Rohtak Railway Station; no casualty reported, fire doused pic.twitter.com/mCKfdtAoLt