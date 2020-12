11 दिनों से कोरोना के नए मरीजों की संख्या 50 हजार से नीचे, हर रोज 10 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना संक्रणम का कहर पहले की तरह जारी है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि पिछले 11 दिनों से कोरोना के नए मरीजों की संख्या 50 हजार के नीचे बनी हुई है। विगत दो दिनों में नए मरीजों की संख्या 40 हजार के नीचे बनी हुई है। वहीं नए मामले से ज्यादा लोग इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर लौटे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक हर रोज करोना के 10 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट हो रहे हैं। विगत 11 दिनों से नए मरीजों की संख्या 50 हजार के नीचे बनी हुई है।

Daily new cases remain below 50,000 as a million tests conducted daily: Ministry of Health & Family Welfare#COVID19 pic.twitter.com/dgF92gl0hL