वीर मराठा छत्रपति शिवाजी को बीजेपी से लेकर कांग्रेस और राहुल तक का नमन

नई दिल्ली। भारत के इतिहास को जब भी याद किया जाता है और आगे याद किया जाएगा तो वीर मराठा छत्रपति शिवाजी का नाम बड़े ही अदब और सम्मान के साथ लिया जाएगा। उनकी वीरता और शौर्य की कहानियां सुनकर की ना जाने कितनी ही पीढिय़ां बड़ी होंगी। आज पूरा देश भारत के इसी सुपूत को उनकी जयंति पर नमन कर रहा है। वैसे देश की दो सबसे बड़ी पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस की ओर से भी छत्रपति शिवाजी को प्रणाम किया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी उन्हें याद किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपने अंदाज में वीर मराठा को याद करने में कोई कसर नही छोड़ी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अनिल देशमुख की ओर से शिवाजी को याद किया गया। वहीं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने ट्विवर पर उन्हें ट्रिब्यूट दिया। आइए आपको भी बताते हैं कि वीर शिवाजी को सोशल मीडिया पर किस तरह से याद किया जा रहा है।

कांग्रेस ने किया याद

From humble beginnings to becoming the hero of Marathas, from being a peasant boy to becoming one of the fiercest rulers, Chhatrapati Shivaji Maharaj epitomised whata true warrior should be- clever, courageous & chivalrous. We pay our humblest tributes to this great son of India.