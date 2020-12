गहलोत ने भाजपा पर लगाए आरोप, कहा- गृह मंत्री अमित शाह को देख शर्म आती है

नई दिल्ली। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने शनिवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने राजस्थान में सरकार गिराने की पूरी कोशिश की। अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात के बाद उनके विधायकों ने बताया कि उन्हें गृह मंत्री के रूप में अमित शाह को देखकर शर्म आती है। एक समय था जब सरदार पटेल गृह मंत्री थे और अब वो हैं। हैं।

They (BJP) were giving assurance that they have made five different governments fall & this will be the sixth one. BJP has been conspiring like this: Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot https://t.co/8zgJIFLe2x