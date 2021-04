उद्धव सरकार का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र की जनता को मुफ्त में लगेगी वैक्सीन

नई दिल्ली। देशभर में महामारी कोरोना वायरस का कहर जारी है। महाराष्ट्र भी इस महामारी से जूझ रहा है। कोरोना की तबाही के बीच उद्धव सरकार ने रविवार को ऐलान किया है कि महाराष्ट्र की जनता को मुफ्त में कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। एक मई से शुरू हो रहे 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण के दौरान सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के बारे में जानकारी दी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड के बाद अब महाराष्ट्र की जनता को भी मुफ्त में कोरोना वैक्सीन मिलेगी।

28 अप्रैल से शुरू होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार अपने सभी नागरिकों का मुफ्त में टीकाकरण करेगी। पिछली कैबिनेट में एकमत से हुआ था कि महाराष्ट्र के सभी नागरिक जिनकी उम्र 18-45 साल के बीच हैं उनका टीका सरकार अपने पैसे से लगवाएगी। उन्होंने कहा कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन देने का अभियान शुरू हो रहा है। इसके लिए 28 अप्रैल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा।

अबतक 2,767 लोगों की मौत

आपको बता दे कि महाराष्ट्र में कई दिनों से 60 हजार से ज्यादा रोजाना कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार ने महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन जैसी तमाम पाबंदियों को एक मई तक के लिए लागू किया है। लेकिन नए संक्रमितों की संख्या में कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,49,691 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2,767 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 2,17,113 लोग ठीक हो चुके है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल और दिल्ली के मामले हैं।

Maharashtra Government to vaccinate all its citizens free of cost: State Minister Nawab Malik pic.twitter.com/1NTIbkUGbo